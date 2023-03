Nationalmannschaft: DFB-PK im Ticker - das sagt Florian Wirtz zu den Barca-Spekulationen

Bei der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Peru (Sa. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) wird Florian Wirtz auch über seine Zukunft im Verein gefragt. Was er geantwortet hat, steht im Liveticker zum Nachlesen.

+++ Wirtz über Völler +++

„Dass Rudi hier ist, ist schön. Er ist immer sehr ehrlich. Er kann uns mit seiner Erfahrung helfen. Aber ist hier für andere Sachen und nicht mein persönliche Begleiter. Die Aufstellung macht immer noch der Trainer.“

+++ Can über seine Frankfurter Heimat +++

„Falls die Jungs ein paar gute Ecken sehen wollen, zeige sich sie ihnen. Ich wohne nur 100 Meter weg von mir. Aber ich denke nicht, dass ich hier als Stadtführer dienen werde.“

+++ Wirtz über Musialas Fehlen +++

„Es hätte Spaß gemacht, zu schauen, wie viel Spaß es auf dem Platz macht. Wir haben bislang nur wenige Minuten auf dem Platz verbracht. Ich hoffe, dass Jamal sich jetzt erstmal gut erholen kann.“

+++ Can über den bevorstehenden deutschen Clasico +++

„Bis jetzt hat er noch keine Rolle gespielt. Aber das ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel für die Bayern und den BVB. Jetzt steht erst einmal die Nationalmannschaft im Fokus.“

 00:53 DFB-Direktor Rudi Völler mit Fanoffener Rede vor Trainingsstart

+++ Wirtz über Barca-Spekulationen +++

„Ich habe nichts davon mitbekommen, was den FC Barcelona betrifft. Ich war auch verwundert, als ich das gelesen habe. Wichtig ist, dass ich diese Saison unverletzt zu Ende spiele und mit Leverkusen noch was erreiche. Ich habe noch nicht so weit in die Zukunft geschaut. Erst einmal muss ich schauen, dass ich hier mithalte. Hier ist noch einmal eine ganz andere Qualität.“

+++ Ginter über WM 2006 +++

„Es war niemand zufrieden mit der WM. Das ist abgehakt. Wenn man jetzt wieder eingeladen wird, will man natürlich Gas geben. Am Ende aber entscheidet wie immer der Trainer.“

+++ Ginter über Heim-EM +++

„Das war eine Wahnsinns-Kindheitserinnerung. Die Straßen waren voll, Public Viewing wurde da quasi erfunden. Man hatte das Gefühl, da standen Helden auf dem Platz. Wir wollen so eine Euphorie auslösen.“

+++ Wirtz über die EM +++

„Wir wollen ein gutes Turnier spielen und die Fans begeistern. Das wird sicherlich ein sehr schönes Erlebnis. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir so weit wie möglich kommen.“

+++ Can über den Kader +++

„Als der Kader bekanntgegeben wurde, waren wir schon überrascht. Aber ich denke, die Spieler, die hier sind, können sich nun auch empfehlen.“

+++ Wirtz über seinen Spielstil +++

„Ich habe immer noch die gleiche Idee von Fußball und bewusst nichts geändert. Ich will gute Pässe nach vorne geben und selbst gefährlich sein.“

+++ Wirtz über seine Fitness +++

„Ich habe keine Schmerzen mehr, das Knie ist wieder 100-prozentig gut. Meine Fitness musste ich mir wieder durch die Spiele zurückholen. Mir fehlen aber noch ein paar Prozent.

+++Ginter über Ziele +++

„Wir sind bereit. Wir wollen Vollgas geben auf dem Platz und auch den Fans was zurückgeben.“

+++ Can über Wolf +++

„Er kann seine Chance nutzen, sich auf der rechten Seite zu empfehlen. Auf dieser Position hat sich ja in den letzten Jahren keiner so richtig reinspielen können.“

 00:56 Emre Can sorgt auf DFB-Pressekonferenz mit seiner Laune für einen Lacher

+++ Can über Kampfgeist +++

„In diesem Jahr läuft es ganz gut im Verein. Wir haben immer alles gegeben. Davon können wir mit der Nationalmannschaft auch was lernen. Wenn sich jeder 100-prozentig reinhängt, können wir Erfolg haben. Bei der WM haben das Argentinien und Marokko gezeigt.“

+++ Ginter über die mangelnde Popularität +++

„Es gibt zwei Wege, wie wird die Fans wieder zurückgewinnen. Erstens den sportlichen Weg, zweitens durch Maßnahmen wie das gestrige Training.“

+++ Can über das Training +++

„Wir haben schon einiges gemacht. Die Intensität war hoch“

+++ Wirtz über seine Rolle als EM-Hoffnungsträger +++

„Druck verspüre ich nicht. Ich muss erstmal wieder reinkommen und meine Qualität finden. Am Ende kommt es darauf an, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“

+++ Ginter fängt an und spricht über das öffentliche Training +++

„Es war schön, dass viele Kinder und Jugendliche da waren. Wir haben viele Autogramme und Selfies gemacht. Es ist wichtig, nahbar zu sein.“

+++ Erstes Länderspiel nach der WM-Blamage +++

Mehr als drei Monate ist es her, dass die deutsche Mannschaft bei der WM in Katar schon in der Gruppenphase kläglich gescheitert ist. Gegen Peru (Sa. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) soll nun der Neuanfang gestartet und die erste Euphorie im Hinblick auf die Heim-EM im nächsten Jahr geweckt werden.

+++ Wirtz‘ bislang letztes Länderspiel +++

Knapp eineinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Länderspiel im Oktober 2021 steht Florian Wirtz vor der Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Als er zuletzt das Trikot mit dem Adler trug, spielte Deutschland noch in der Qualifikation für die WM in Katar. In Nordmazedonien gewann das DFB-Team mit 4:0.

+++ Wirtz über Vergleich mit Musiala +++

Florian Wirtz hat neulich auf eine Frage nach dem Vergleich mit Jamal Musiala und Jude Bellingham leicht genervt reagiert. „Diese Frage schon wieder…“, sagte er in der Bild am Sonntag und antwortete: „Ich will mich da gar nicht einordnen, das sollen andere machen. Ich kenne meine Qualitäten. Der eine oder andere weiß, dass ich ganz gut kicken kann.“

+++ Wirtz erstmal ohne Musiala +++