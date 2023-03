Florian Wirtz spricht über Musiala und Bellingham - und verrät Überraschendes

Entsprechend häufig wird er mit dem Duo auch verglichen. „Diese Frage schon wieder ...“, sagte Wirtz nun im Interview mit der Bild am Sonntag auf die beiden angesprochen . Sie wurde ihm nicht zum ersten Mal gestellt: „Ich will mich da gar nicht einordnen, das sollen andere machen. Ich kenne meine Qualitäten. Der eine oder andere weiß, dass ich ganz gut kicken kann.“

Wirtz spricht über Zukunft bei Bayer

Mit Leverkusen will Wirtz in dieser Saison noch die Qualifikation für den Europacup klar machen. Ein Verbleib über den Sommer hinaus ist dabei durchaus denkbar. „Die Möglichkeiten, meinen Körper und mich als Fußballer auf die nächste Stufe zu bringen, sind einfach sehr gut, das Umfeld ist perfekt. Deswegen fehlt mir hier momentan nichts.“

Die Heim-EM 2024 sieht Wirtz als großes Ziel an: „Ich hoffe, dass ich nominiert werde und mich gut in die Mannschaft einfügen kann, um auch in so einem Turnier zu bestehen – mit vielen deutschen Fans in den Stadien. Es wären für mich auf jeden Fall hervorragende Bedingungen für mein erstes großes Turnier.“ Dann vielleicht an der Seite von Musiala.