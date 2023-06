DFB-Team: Kritik an der Mannschaft! Völler torpediert Bitte von Flick

Wie Völler Flicks Bitte torpedierte

Vor der Niederlage gegen Kolumbien lässt Bundestrainer Hansi Flick keine Kritik an den Spielern zu. Doch nach der Pleite und der verschärften Krise zählt Sportdirektor Rudi Völler einige Akteure an. Damit fällt er seinem Coach in den Rücken.