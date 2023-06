Kritik am DFB-Team: Flick verteidigt Mannschaft und vergleicht Kimmich mit Michael Jordan

Die Kritik am DFB-Team und auch an Hansi Flick wird immer lauter. Jetzt wehrt sich der Bundestrainer mit klaren Worten!

„Wir freuen uns wahnsinnig über den Erfolg von Ilkay in dieser Saison. (...) Aber ich will auch mal Kimmich ansprechen, weil mir es am Herzen liegt. Vor einem Jahr war er Weltklasse. Jetzt soll er die Spieler schlechter machen?“, sagte Flick ungewohnt emotional auf der PK vor dem Länderspiel in Warschau gegen Polen (20.45 Uhr - im SPORT1-Liveticker).