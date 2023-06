DFB-Team: Später Doppelschlag nach Abwehr-Debakel! Deutschland verhindert Blamage gegen die Ukraine

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat beim großen Jubiläum in ihrem 1000. Länderspiel die 215. Niederlage zwar noch eben so abgewendet, ist ein Jahr vor der Heim-EM aber weit von der erhofften Titelform entfernt.

Kapitän Joshua Kimmich sprach im ZDF ernüchtert von „saudummen Gegentoren“ und „einfachen Fehlern. Das ist genau das, was wir abstellen müssen. Am Ende haben wir uns zum Glück nochmal belohnt mit zwei Toren.“ Das Spiel habe „die Verfassung der Mannschaft gezeigt“, sagte Bundestrainer Flick und monierte „individuelle Fehler. Da merkt man, dass die Mannschaft nicht mit breiter Brust unterwegs ist und die Abstimmung nicht funktioniert.“

Werder-Stürmer Niclas Füllkrug (6.) brachte die DFB-Auswahl mit seinem siebten Tor in seinem siebten Länderspiel in Führung. Doch statt des erhofften Familienfestes mit fanfreundlicher Anstoßzeit (18.00 Uhr) erlebten die 35.795 Zuschauer im ausverkauften Weserstadion den nächsten ernüchternden Abend.

Remis gegen die Ukraine: Pfiffe im Weserstadion

In ihrer Verzweiflung pfiffen sie oder stimmten Werder-Sprechchöre an. Auch wegen Füllkrug gab es Pfiffe : Denn nach der Halbzeit kehrte der Publikumsliebling nicht zurück. Bundestrainer Hansi Flick brachte stattdessen Kai Havertz. Wenige Sekunden später stimmten einzelne Zuschauer sogar Füllkrug-Rufe an.

Fast auf den Tag genau zwölf Monate vor der EURO (14. Juni bis 14. Juli 2024) drehten die Gäste die Partie durch Wiktor Zygankow (19./56.) und ein Eigentor von Antonio Rüdiger (23.), Kai Havertz (83.) und Joshua Kimmich per Foulelfmeter (90.+1) retteten zumindest das Remis. Dennoch muss am Freitag in Warschau gegen Polen mit Ausnahmestürmer Robert Lewandowski dringend eine deutliche Leistungssteigerung her.