"Es ist dramatisch": Goretzka wird nach nächster DFB-Pleite deutlich

„Ich weiß nicht, ob bedenklich da reicht. Es ist dramatisch, das muss man klar so sagen“, sagte Goretzka im RTL -Interview auf die Frage, wie bedenklich die aktuelle Lage sei.

Es sei „schwer zu erklären. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Das ist summa summarum viel zu wenig.“

Goretzka erklärte: „Es fehlt an Leichtigkeit. Es fühlt sich an wie am Ende bei Bayern. Jede kleine Situation läuft gegen einen, wie beim Elfmeter. Im Moment läuft alles gegen uns.“