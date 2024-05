DFB-Team: Von wegen Leistungsprinzip! - Kommentar zur Hummels-Ausbootung

Frustabgang! Als würde er es schon ahnen, stapfte Mats Hummels am Dienstag direkt nach Trainingsende in Dortmund-Brackel rund zehn Minuten vor allen anderen BVB -Spielern in die Kabine. Wortlos, emotionslos, ohne den Kopf zu heben - ungewöhnlich für den Weltmeister. Eine Reaktion auf seine sich anbahnende Nicht-Nominierung? Gut möglich! Grund dazu hätte er allemal.

Der 35-Jährige ist der Mann der Stunde bei Borussia Dortmund. Schon seit Wochen bewegen sich die Leistungen von Hummels auf allerhöchstem Niveau. Der Weltmeister ist einer der Gründe, warum die Dortmunder in dieser Spielzeit noch vom ganz großen Coup träumen dürfen, ja sogar schon danach greifen. Beispiel gefällig? In der Königsklasse, in der Runde der besten vier europäischen Mannschaften, glänzte er gegen Paris Saint-Germain und wurde völlig zurecht in beiden Spielen mit dem „Man of the Match“-Award ausgezeichnet. Weltklasse-Spieler wie Kylian Mbappé verzweifelten an ihm.