Soll Flick gehen? Das sagen die Fans

Zwar startete Hansi Flick mit acht Siegen in Serie hervorragend in seine Bundestrainer-Laufbahn, seitdem ließen die Ergebnisse allerdings zu wünschen übrig. Bei der WM 2022 in Katar scheiterte die DFB-Elf bereits in der Vorrunde. Und auch danach gab es nach durchwachsenen Leistungen nur einen Sieg aus fünf Partien.