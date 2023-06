Trapp oder ter Stegen? Torwart-Entscheidung beim DFB-Team

Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt wird beim symbolträchtigen 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine am Montag in Bremen im Tor stehen.

Marc-Andre ter Stegen war erst am Donnerstag nach einer Asienreise mit dem FC Barcelona am DFB-Campus angekommen. Zum Kader für die Länderspiele gegen die Ukraine, gegen Polen in Warschau (16. Juni) und gegen Kolumbien in Gelsenkirchen (20. Juni) gehört zudem Bernd Leno vom FC Fulham.