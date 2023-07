DFB-Team: Union-Boss legt gegen Flick nach - Khedira? "Nicht nachvollziehbar"

Schon Anfang Juni hatte sich Ruhnert öffentlich darüber beschwert , dass mehreren Union-Spielern der Sprung in die Nationalmannschaft untersagt geblieben war. So hatte er sich unter anderem eine Berufung von Mittelfeldspieler Rani Khedira ins Flick-Team gewünscht.

Ruhnert blickt schon auf EM

Kein Leistungsgedanke: Ruhnert erneuert Kritik an Flick

Der Union-Macher glaubt sogar, dass Khedira das frühe WM-Aus des deutschen Teams in Katar hätte verhindern können: „Meine These: So ein Spieler hätte eine 1:0-Führung gegen Japan bei der WM über die Bühne gebracht. Aber das sind nicht unsere Entscheidungen.“