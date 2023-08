DFB-Team: "Extrem enttäuscht!": Goretzka reagiert deutlich auf Flick-Denkzettel

Wie der 28-Jährige in einem Post in den Sozialen Medien schrieb, sei er schwer enttäuscht von Flicks Entscheidung: „Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein“, erklärte er auf Instagram.

Goretzka zuletzt wieder bei Bayern gesetzt

Nachdem er auch bei seinem Verein Bayern München in der Vorbereitung nicht gesetzt war, stand Goretzka in den beiden Bundesligaspielen gegen Bremen und Augsburg wieder in der Startelf. „Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen. Das habt ihr alle, das hat ganz Deutschland verdient!“