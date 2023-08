Überraschendes DFB-Debüt mit 32: Der unterschätzte deutsche Star in England

Der zentrale Mittelfeldspieler Pascal Groß von Brighton & Hove Albion ist mit 32 Jahren unverhofft erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen worden und darf von der Heim-EM 2024 träumen.

Der 32 Jahre alte DFB-Debütant spielt seit sechs Jahren in England und glänzt in der robusten und spielstarken Premier League mit Top-Leistungen. „Er spielt schon lange in England und hat letzte Saison zehn Tore geschossen. Wir kriegen einen guten Typen zu sehen“, meint Flick, der Groß für sein „sehr intelligentes“ Spiel schätzt.