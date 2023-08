Sammer attackiert deutschen Fußball - "Weltmeister und Europameister im Ausredensuchen"

Der externe Berater von Borussia Dortmund kritisierte: „Ich werde mich früher oder später noch deutlicher zu Wort melden, denn der deutsche Fußball ist in meinen Augen in der größten Krise, seit ich denken kann. Wir sind maximal Weltmeister und Europameister im Ausreden suchen und darin, Erklärungen zu finden, warum es nicht funktioniert.“

Nachdem die Nationalmannschaft der Männer im vergangenen Jahr bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, scheiterten auch die Frauen in Australien und Neuseeland erstmals in der Gruppenphase. Auch die DFB-Junioren kamen bei der U21-Europameisterschaft nicht über diese hinaus.