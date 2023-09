Das sagt ter Stegen über die Fan-Kritik von Kai Havertz - und was er über das Graugänse-Video denkt

Ter Stegen über Heim-EM: „Sind kein Topfavorit“

Ob er bei der EM als Stammtorhüter auflaufen darf, ist aktuell allerdings noch ungewiss - schließlich soll in den nächsten Wochen Manuel Neuer sein Comeback beim FC Bayern geben.

Ter Stegen fürchtet den Konkurrenzkampf aber nicht: „Ich bin aktuell die Nummer 1 und will diese Position verteidigen. Mein Ziel ist es, auch bei der EM die Nummer 1 zu sein. Aktuell geht es aber nicht um einzelne Spieler. Sondern nur darum, dass wir als Mannschaft positive Ergebnisse erzielen.“

Flug der Graugänse „mal ein anderer Ansatz“

Für Diskussionen rund um das DFB-Team sorgte auch ein ungewöhnlicher Motivationsfilm bei der WM in Katar . Das Video über den „Flug der Graugänse“ zeigten Ex-Bundestrainer Hansi Flick und der Teampsychologe Hans-Dieter Hermann den Spielern am Vorabend der Niederlage gegen Japan.

Das Motivationsvideo eines Trainers, was ihn am meisten gepackt hat, kam aber dennoch nicht von Flick: „Xavi hat mal ein gutes Video zusammenschneiden lassen. In dem Video ging es um die Verbindung und Emotionen zwischen Fans und Spielern. Das war super.“