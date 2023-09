DFB-Team BVB-Neustar Füllkrug reist verletzt ab - Flick nennt Details

Das ist bitter! Niclas Füllkrug wird das Fußball-Länderspiel mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg verpassen.

Der Stürmer werde am Donnerstag zu seinem Verein Borussia Dortmund zurückreisen, sagte Bundestrainer Hansi Flick vor der Vormittagseinheit am Dienstag am Wolfsburger Stadion.