DFB-Team: Felix Magath als Bundestrainer? „Wäre bereit gewesen ...“

Seit Freitag ist offiziell bekannt: Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer und soll den DFB zu einer erfolgreichen Heim-EM im kommenden Jahr führen. Vor der Bekanntgabe der DFB-Entscheidung kursierten mehrere Namen als potenzielle Nachfolger von Hansi Flick - auch der Name Felix Magath machte die Runde.

Wie die Trainer-Legende im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 enthüllte, hätte er sich mit einem Jobangebot durchaus auseinandergesetzt. Auf die Frage von Moderator Florian König, ob sich Magath den Job des Bundestrainers hätte vorstellen können, antwortete der 70-Jährige ehrlich: „Ich kann die Frage nur so beantworten, dass ich bereit gewesen wäre, darüber zu reden. Ich habe immer betont, dass ich das Anforderungsprofil des DFB nicht kenne und nicht weiß, was der DFB will. Aber es gab keine Gespräche, nein.“