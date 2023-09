DFB-Pressekonferenz LIVE: Nagelsmann zum DFB - Ex-Bayerntrainer meldet sich zurück!

+++ Völler über den Frankreich-Sieg +++

„Die Stimmung bei den Fans war schon in Wolfsburg positiv. Aber in Dortmund hat das Ergebnis natürlich gestimmt. Hannes Wolf und Sandro Wagner haben sehr geholfen, dass wir ein tolles Spiel gegen die Franzosen abgeliefert habe.“

„Das Treffen hat in Köln stattgefunden. Rudi Völler und ich haben das Gespräch geführt. Dabei ging es nicht um Vertragsdetails. Es war so, dass wir viel mit Julian über seine Situation gesprochen haben. Er kommt aus den Vereinen und wir wollten ihm einen Eindruck vermitteln, wie das Umfeld des DFB aussieht - wie funktioniert der Verband, wie funktioniert ein Turnier. Rudi hat das sehr gut rüberbringen können.“

„Rudi (Völler; Anm. d. Red.) sehe ich als Teil des Trainerteams an. Wir werden einen sehr engen Austausch haben, denn ich will seine Erfahrung mitnehmen. Ich hoffe, dass wir den Glauben aus dem Frankreich-Spiel weitertragen. Sandro Wagner kenne ich schon lange, er ist ein extrem intelligenter Mann und hat bereits in der Kürze der Zeit als Co-Trainer einen sehr guten Job gemacht. Wie es bei Sandro typisch ist, wurde mein Telefon sehr warm, weil er direkt gebrannt hat. Er ist diese Woche schon in Stadien unterwegs. Mit Benji (Glück; Anm. d. Red.) arbeite ich seit mehreren Jahren zusammen. Der weiß, wie ich ticke.“