DFB-Team: Flick beschäftigt sich nicht mit Rauswurf - "Wäre kein guter Ratgeber"

Der angeschlagene Bundestrainer Hansi Flick beschäftigt sich derzeit nicht mit einem möglichen Rauswurf. „Das wäre kein guter Ratgeber. So kann ich doch nicht in die Spiele gehen“, sagte Flick in einem am Dienstag erscheinenden Doppelinterview mit Sportdirektor Rudi Völler beim RedaktionsNetzwerk Deutschland.