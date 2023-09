DFB-Team: Neururer neuer Bundestrainer? Trainer-Ikone scherzt über DFB-Rolle

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zuvor hatte sich SPORT1 einen Scherz erlaubt und den früheren Bundesliga-Coach beim Verlassen seines Autos gezeigt. Dazu hieß es: „Vor der DFB-Zentrale in Frankfurt: Retter Neururer gesichtet!“ In Wahrheit war Neururer natürlich nicht in Frankfurt - schon gar nicht vor der DFB-Zentrale.