DFB-PK heute LIVE: Völler über das Flick-Aus! Die Pressekonferenz live im Ticker!

Wie geht es bei der deutschen Nationalmannschaft nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick weiter? Darüber wird der DFB-Sportdirektor sowie Interimscoach Rudi Völler am Montagabend ab 18 Uhr Auskunft geben.

Der DFB veranstaltet bezüglich des anstehenden Testspiels gegen Frankreich am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de) eine Pressekonferenz. Mit dabei ist ebenfalls Kapitän Ilkay Gündogan. Nachdem der Verband das Flick-Aus bekannt gab, wurde gleichzeitig die kurzfristige Lösung präsentiert: Völler wird das Team zusammen mit den U20-Trainern Hannes Wolf und Sandro Wagner auf die Partie gegen den Vizeweltmeister vorbereiten.

+++ Matthäus bringt Sammer ins Spiel +++

Lothar Matthäus hat sich für Matthias Sammer als neuen Bundestrainer ausgesprochen. „Ich glaube, dass er das gerne machen würde. Was ich erfahren habe, steht er bereit“, sagte der Ex-Nationalspieler bei einem Medientermin von Interwetten im deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Montag. Auf Nachfrage wiederholte Matthäus: „Ja, er wäre bereit.“