DFB-Team will verlorenen Kredit zurückgewinnen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will verlorenen gegangenen Kredit bei den Fans neun Monate vor Beginn der Heim-EM zurückgewinnen.

„Wir haben zweimal die Möglichkeit, die Fans wieder ins Boot zu holen. Wir haben die Möglichkeit, ein paar Sachen gutzumachen“, sagte der angeschlagene Stürmer Niclas Füllkrug vor den beiden Länderspielen gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr) in Wolfsburg und drei Tage später gegen Vize-Weltmeister Frankreich (21.00 Uhr) in Dortmund.