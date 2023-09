DFB: Wie reagiert Rettig auf das Rummenigge-Beben? Die DFB-PK im SPORT1-Liveticker

+++ Rettig zu seiner früheren Kritik am DFB +++

Die Gefahr, etwas in Schutt und Asche zu legen, besteht nicht. Es ist gerade erst etwas aufgebaut worden. Das ist natürlich ein Spagat, ich habe eine neue Rolle. Haltungsfrage werden sich bei mir aber nicht ändern. Vielleicht wird die Tonalität leiser. Sonst zupft mit der Präsident am Ohr. Natürlich weiß ich, dass ich in meiner neuen Rolle bestimmte Dinge nicht so transportieren kann wie früher. Grundsätzlich ändert sich da aber nichts. Einem guten Manager muss man nicht erklärren, wann er Haltung zeigen soll.