Löw adelt Real-Dauerbrenner Kroos: "Der coolste Spieler"

Ex-Fußballbundestrainer Joachim Löw hat seinen ehemaligen Schützling Toni Kroos in den höchsten Tönen gelobt. „Toni ist einer der besten Spieler, die ich je gesehen habe. Und er ist vor allem der coolste Spieler - insofern, als dass er in allem eine unglaubliche Sicherheit ausstrahlt“, sagte der 63-Jährige in einem Gastbeitrag in der Sports Illustrated über Kroos, an dessen Seite er 2014 Weltmeister geworden war.