Nationalmannschaft: Das muss der neue Bundestrainer können

„Wir haben eine klare Vorstellung und gehen das sehr systematisch an“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Rande der DFL-Gala „60 Jahre Bundesliga“ am Mittwochabend in Berlin: „Es muss jemand sein, der sehr stark konzentriert ist und direkt funktioniert. Das sind Punkte, die eine Rolle spielen.“