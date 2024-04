Goretzka reagiert auf Nagelsmann-Plan: Bayern-Star will jede Rolle annehmen

Der Ex-Schalker, der nach schwachen Leistungen für die März-Länderspiele nicht berücksichtigt worden war, sieht sich wieder in starker Form. Er spiele "so stabil wie eigentlich wie noch nie in meiner Karriere", sagte Goretzka.

Goretzka will zur EM

Madrid, warnte er, „ist in der Lage, ohne richtige Torchance zwei Tore zu schießen, sie haben eine tolle individuelle Qualität, eine unfassbare Mentalität. Das wird ein riesiger Brocken.“ Das Hinspiel wird am Dienstag (21.00 Uhr) in München ausgetragen, eine Woche später ist der FC Bayern in Madrid zu Gast.