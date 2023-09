Offiziell! DFB feuert Flick

Die Zeit von Hansi Flick als Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist zu Ende. Der Bundestrainer ist nach der blamablen Niederlage gegen Japan von seinen Aufgaben entbunden worden. Dies bestätigte der Deutsche Fußball-Bund in einer offiziellen Mitteilung.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Und weiter: „Für mich persönlich ist es eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit. Denn ich schätze Hansi Flick und seine Co-Trainer als Fußballexperten und Menschen. Der sportliche Erfolg hat für den DFB aber oberste Priorität. Daher war die Entscheidung unumgänglich.“

DFB: Trio um Rudi Völler übernimmt

Beim Länderspiel am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich werden Völler, Wolf und Sandro Wagner die Nationalelf einmalig betreuen. Ziel ist es, möglichst zeitnah die Nachfolge von Hansi Flick zu regeln.

Flick war für 25 Spiele im Amt. In seiner kurzen Ära als DFB-Coach verantwortete er unter anderem das enttäuschende Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar. Nach dem Winter-Turnier bekam er eine neue Chance, nächstes Etappenziel war die Heim-EM 2024.

Zuletzt kassierte Deutschland drei Niederlagen in Serie - was es seit 22 Jahren nicht mehr gegeben hatte.

Rudi Völler: „Hansi Flick hat sich aufgerieben in den zurückliegenden Monaten, er hat gemeinsam mit seinem Trainerteam alles gegeben, um nach dem Ausscheiden bei der WM in Katar die Wende zum Positiven zu schaffen. Leider müssen wir heute feststellen, dass es nicht gelungen ist. Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen.“