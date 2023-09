„Schuld sind immer die Anderen!“: Fans reagieren auf Havertz-Aussagen mit heftiger Kritik

Angesprochen auf die Gründe über das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der WM in Katar, wurde DFB-Star Kai Havertz überraschend deutlich. Für ihn hatten die Fans eine Mitschuld am zweiten deutschen Vorrunden-Aus in Folge bei einer WM .

Havertz vermisste Unterstützung aus der Heimat

Havertz-Kritik: „Schuld sind immer die Anderen“

Mehr Unterstützung bei der Heim-EM?

Trotzdem: Ist die Kritik von Kai Havertz an den deutschen Fans das richtige Signal, so kurz vor der Heim-EM? Ein Facebook-User findet: „Taktisch unkluge Aussage vor so einem richtungsweisenden Turnier“, schreibt er in den sozialen Medien.