Nationalmannschaft: Flick-Nachfolger? Völler wird deutlich

Interimscoach Rudi Völler steht nur für das Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag in Dortmund als Nachfolger des freigestellten Bundestrainers Hansi Flick zur Verfügung. „Für mich ist es eine einmalige Sache“, stellte Völler vor dem Abschlusstraining am Montagabend klar. Er fühle sich aber „in der Pflicht, dass ich bei diesem Spiel aushelfe“.