Deutschland - Japan 1:4 - Pfiffe, Streit und Blamage! Jetzt wackelt Flick

Bei der Revanche für das 1:2 bei der WM in Katar hatte das DFB-Team sogar noch Glück, dass der Gegner viele gute Chancen ausließ. So schossen Junya Ito (11.), Ayase Ueda (22.), Takuma Asano (90.) und Ao Tanaka (90.+2) die Asiaten zum Erfolg. Leroy Sané traf für Deutschland (19.).

Die Fans straften die Nationalmannschaft für die erneut schwache Leistung mächtig ab. In der ersten Hälfte waren die Unmutsbekundungen noch leise und vereinzelt zu hören.

Flick mit Kimmich-Experiment

Bundestrainer Flick stellte in seiner Startelf zwar keine nominellen Überraschungen auf, hielt aber kleinere Kniffe bereit. So bot er Florian Wirtz im offensiven Mittelfeld auf und gab ihm eine weitere Chance .

In der Innenverteidigung rückte Niklas Süle an die Seite des Abwehrchefs Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck komplettierte links die Viererkette. Emre Can und Gündogan bildeten davor ein Duo, die offensive Dreierreihe bestand aus Leroy Sané, Florian Wirtz und Serge Gnabry. Kai Havertz stürmte.