"Wie geil wäre ...": Fans wünschen sich diesen Bundestrainer

Die Zeit drängt: In neun Monaten steht die Heim-EM an und noch hat die deutsche Nationalmannschaft nach der Entlassung von Hansi Flick keinen Trainer .

Der neue Bundestrainer der DFB-Elf soll bis zur US-Reise im Oktober feststehen. „Wir wollen in den nächsten dreieinhalb Wochen den richtigen Trainer präsentieren“, sagte Sportdirektor Rudi Völler . Der Flick-Nachfolger soll dabei jemand sein, „der es mit Leib und Seele macht“, so Völler.

Neuer Bundestrainer? Das sagen die Fans

Doch wer kommt dafür in Frage? Darüber wird auch im Netz viel spekuliert - diverse Namen werden genannt. Kandidaten wie Oliver Glasner, Stefan Kuntz oder Miroslav Klose werden von den Fans nicht so hochgehandelt.

Sandro Wagner als neuer Bundestrainer?

Ganz oben auf der Liste vieler Fans steht aber Sandro Wagner . Einige würden sich über den früheren Nationalspieler und Bundesliga-Profi als neuen Bundestrainer freuen. „Wie geil wäre Sandro Wagner?“, meinte ein User. „Es kann nur Sandro Wagner sein“, schreibt ein weiterer Fan. Andere werfen dagegen ein, Wagner habe zu wenig Erfahrung für einen so großen Job.

Aber auch Persönlichkeiten wie Louis van Gaal oder Felix Magath stehen bei den Fans hoch im Kurs. Letzterer hat sich kürzlich selbst ins Spiel gebracht : „Ich denke, dass ich in der Lage bin, verunsicherte Mannschaften wieder aufzurichten und ihnen so viel Vertrauen zu geben, dass sie wieder sehr gute Leistungen bringen“, sagte Magath dem NDR .

Kommt der erste ausländische Bundestrainer?

Zahlreiche Fans sehen im 70-Jährigen ebenso einen geeigneten Bundestrainer. „Magath ,dann erinnern sich die Jungs endlich wieder an unsere alten Werte und Tugenden“, schreibt ein User auf Facebook auf die Frage wer Bundestrainer werden soll.

Bislang werden also fast ausschließlich deutsche Trainer gehandelt. Das liegt vermutlich daran, dass bis heute noch kein Ausländer Bundestrainer war. Dabei steht mit Zinedine Zidane ein hochkarätiger Trainer zur Verfügung , der auch von vereinzelten Fans genannt wird.

„Einmal kein deutscher Trainer wäre glaub ich gar nicht so schlecht. Sieht man beim Basketball und Handball“, schreibt ein Anhänger auf Instagram.

Völler sitzt gegen Frankreich auf der Bank

Für das Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag in Dortmund wird Sportdirektor Rudi Völler interimsweise als Chefcoach übernehmen. „Für mich ist es eine einmalige Sache“, stellte er vor dem Abschlusstraining am Montagabend klar.