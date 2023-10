Adeyemis Fokus auf U21 - Nationalmannschaft im Hinterkopf

Karim Adeyemi ist voll auf die U21 fokussiert, möchte aber langfristig wieder in die A-Nationalmannschaft zurückkehren. „Ich versuche, mich hier anzubieten und ein gutes Spiel zu machen, gut zu trainieren und dann zurück zu meinem Verein zu gehen und mich dort anzubieten“, sagte der Offensivspieler von Borussia Dortmund am Dienstag in einer Medienrunde im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels gegen Bulgarien (Freitag, 18.15 Uhr/ProSieben MAXX). „Natürlich ist das Ziel, dann am Schluss in die A-Nationalmannschaft zurückzukommen und dort zu zeigen, was man kann.“