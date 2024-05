Scholl ätzt gegen Flick-Assistent! "Von Co-Trainer-Student mit iPad permanent abgelenkt"

Schon 2015 sorgte Mehmet Scholl mit seiner Kritik an den „Laptop-Trainern“ für mächtig Wirbel, nun hat sich die Bayern-Legende wieder ähnlich zu Wort gemeldet - und gegen einen Assistenten von Ex-Bundestrainer Hansi Flick ausgeteilt.

„Ich glaube, dass Flick bei der WM verrückt gemacht wurde von seinem Co-Trainer-Studenten, der ihn mit dem iPad permanent abgelenkt hat“, ätzte Scholl beim Bild -Talk im Rahmen des OMR-Festivals in Hamburg: „Da hat Hansi so ein bisschen den Überblick verloren, weil er dem falschen Mann vertraut hat.“

Scholl watscht Flick-Asssistent Röhl ab

Gemeint ist Flicks Assistenztrainer Danny Röhl, der nicht nur beim WM-Debakel in Katar (erneut Aus in der Vorrunde) mit Flick zusammenarbeitete, sondern auch von 2019 bis 2021 bei Bayern und damals seinen Teil zu insgesamt sieben Titeln beitrug.

Lob für Flick bei „Trümmerhaufen“ Bayern

„Er hat die Bayern damals als Trümmerhaufen übernommen. Er hat daraus in einem halben Jahr eine Mannschaft geformt, die alles gewonnen hat“, lobte der frühere Bayern-Profi.

Nach Scholls Meinung wäre Flick jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden FCB-Trainer Thomas Tuchel „ein Top-Kandidat gewesen - wenn die WM nicht gewesen wäre. Die war aber. Und diese Doku dazu ...“, merkte der 53-Jährige mit Blick auf die heiß diskutierte Amazon -Serie zum WM-Debakel an.

Flick? „Sehr, sehr guter Trainer“ - für Bayern?

Bayern braucht nach den Absagen von Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (DFB-Team) und Ralf Rangnick (Österreich) nach wie vor einen neuen Trainer. In den vergangene Tagen war der Name Flick immer wieder in Gerüchten aufgekommen.