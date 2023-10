„Nicht gewohnt“: DFB-Stürmer Behrens kritisch nach Debüt

Debütant Kevin Behrens‘ Augen leuchteten nach seinem Länderspieldebüt - trotzdem sprach er schonungslos offen darüber, dass er gegenüber den Topstars noch aufholen muss. „Ich muss auf jeden Fall noch an mir arbeiten“, sagte der Stürmer von Union Berlin nach dem 2:2 gegen Mexiko in Philadelphia.

Behrens wurde im Lincoln Financial Field in der 87. Minute eingewechselt, hatte aber keinen Torabschluss mehr. "Es war echt aufregend, echt cool, in so ein wildes Spiel in dieser Atmosphäre reinzukommen. Einfach geil, dass ich mein erstes Spiel gemacht habe", schwärmte er. Insgesamt habe es ihm "Spaß gemacht, dabei zu sein - das macht Lust auf mehr."