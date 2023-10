DFB-Team: Ilkay Gündogan erzielt erstes deutsches Tor bei Nagelsmann-Debüt

Der Mittelfeldspieler traf beim Debüt des neuen Bundestrainers gegen die USA (JETZT im SPORT1 -LIVETICKER) in der 39. Minute um 21.47 Uhr deutscher Zeit zum 1:1 - nach einem Abpraller nach einem Solo von Leroy Sané.

Pulisic schockt Nagelsmann

Zuvor hatte der Ex-Dortmunder Christian Pulisic die USA mit einem Traumtor in Führung gebracht (27.). Marc-André ter Stegen war machtlos, als der Ball im rechten Winkel einschlug.

So schlecht geht es Kimmich wirklich

Dabei hätte auch die Nagelsmann-Elf in Führung gehen können. Pascal Groß, der überraschend in der Startelf stand, traf in der 11. Minute nur den rechten Innenpfosten.