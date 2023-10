DFB-Team: Michael Ballack äußert sich über Nationalmannschaftsrückkehr von Hummels

Es war einer der großen Überraschungen, die Neu-Nationaltrainer Julian Nagelsmann am Freitagvormittag verkündete: Mats Hummels ist zurück im DFB-Team! Der Weltmeister von 2014 steht im Aufgebot für die umstrittene USA-Reise , der deutschen Nationalmannschaft. Im Vorlauf des Spiels FC Bayern – SC Freiburg (17.30 Uhr im LIVETICKER) äußerte sich TV-Experte Ballack über die Hummels Rückkehr.

Hummels? „Ungewöhnlich, dass so jemand...“

„Er war doch längere Zeit raus, hat aber auch aufgrund des Alters eigentlich fast keine Rolle mehr gespielt. Es ist ungewöhnlich, dass so jemand noch mal den Sprung zurückschafft. Leistungsmäßig ist das verdient, auch von seiner Persönlichkeit absolut verdient“, sagte Ballack bei DAZN.

Für Ballack sind Spieler wie Hummels wichtig für das Team, egal ob sie von Anfang an spielen oder eingewechselt werden. Dennoch glaubt er, dass Nagelsmann genau kommunizieren müsse, wie sich gewisse Hierarchien entwickeln, wenn „ältere“ Spieler zurückkommen. Dies sei auch wichtig für jüngere Spieler.

Kritik an Nagelsmann?

„Da ist also aktuell einiges los, aber das ist völlig normal, wenn ein neuer Trainer kommt, der auch mal Reize setzt. Allerdings sei er „mit dem ein oder anderem nicht so zufrieden“ fügte der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft an - ohne es zu präzisieren.