Offiziell! Nagelsmann neuer Bundestrainer - Wagner & Glück als Co-Trainer

Nun ist es offiziell: Julian Nagelsmann soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaf t bei der Heim-EM zu alter Stärke führen. Der frühere Coach des FC Bayern unterschrieb am Freitag in Frankfurt einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024.

Pressekonferenz beim DFB zu Nagelsmann

„Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter“, wird Nagelsmann in einer DFB-Pressemitteilung zitiert.

„Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen. Der Auftritt in Dortmund war der Anfang. Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein“, so Nagelsmann weiter.

Nagelsmann-Debüt auf US-Tour

Sein Debüt wird Nagelsmann auf der US-Tour (ab 9. Oktober) geben. Dort trifft die DFB-Auswahl am 14. Oktober (21.00 Uhr MEZ/RTL) in Hartford auf die USA und am 18. Oktober (2.00 Uhr MEZ) in Philadelphia auf Mexiko.