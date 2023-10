Effenberg: "Wer das entschieden hat, sollte hinterfragt werden"

Effenberg: „Maximal unglücklich“

Auch im Hinblick auf die Heim-EM im Sommer nächsten Jahres ergäben die Spiele gegen die USA am kommenden Donnerstag und Mexiko in der Nacht auf den 18. Oktober keinen Sinn, meint Effenberg.

„Die Reise bedeutet enormen Aufwand, die Profis müssen sich mit Zeit- und Klimaumstellung auseinandersetzen. Erst am Donnerstag in einer Woche werden sie zurückkommen und am Freitag spielt der BVB dann schon wieder in der Bundesliga. Das ist maximal unglücklich“, schrieb der Vize-Europameister von 1992.