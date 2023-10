Einzelkritik zum DFB-Team: Bayern-Duo und Kimmich-Ersatz glänzen

Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Freundschaftsspiel in Hartford die USA mit 3:1 (1:1) bezwungen. Julian Nagelsmann feierte einen erfolgreichen Einstand als Nationaltrainer, die DFB-Elf kämpfte sich nach Rückstand eindrucksvoll zurück.

In einer lebhaften Partie mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten gewannen die Deutschen verdient.

SPORT1 bewertet die Leistung der deutschen Nationalmannschaft in der Einzelkritik:

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Blieb beim Gegentreffer machtlos. Ansonsten bekam der deutsche Schlussmann nicht viel zu tun, löste die wenigen Aktionen im Strafraum ordentlich. SPORT1-Note: 3

JONATHAN TAH: Gegen Frankreich funktionierte Tah als Rechtsverteidiger sehr gut, gegen die USA eher mäßig. Schwach: sein Zweikampfverhalten vor dem Gegentor, als er Pulisic gewähren ließ. Generell bereitete Pulisic dem Leverkusener immer wieder Probleme. SPORT1-Note: 4

MATS HUMMELS (bis 62.): Kam zu seinem ersten Länderspiel seit über zwei Jahren! Erledigte seine Aufgaben überwiegend ordentlich, machte vor dem Gegentor allerdings die Mitte unnötig auf. Offenbarte darüber hinaus gerade in Durchgang eins starke Tempo-Defizite. In der zweiten Halbzeit wurde es besser, weil der Abwehrverbund tiefer stand. SPORT1-Note: 3,5

Ab 62. NIKLAS SÜLE: Ersetzte Hummels und trug mit solidem Pass- und Positionsspiel zu einer aus deutscher Sicht ungefährdeten Schlussphase bei. SPORT1-Note: 3

ANTONIO RÜDIGER: Störte Pulisic vor dessen Traum-Abschluss zur US-Führung nicht. Ansonsten aber überwiegend wachsam, hin und wieder auch sehr hart im Zweikampf. SPORT1-Note: 3

ROBIN GOSENS: Durchwachsene Performance des Union-Profis – gerade in Hälfte eins, als jede seiner Flanken ins Niemandsland segelte. Fing sich nach dem Seitenwechsel aber und bereitete das 2:1 durch Füllkrug gedankenschnell vor, muss sich trotzdem noch deutlich steigern. SPORT1-Note: 3,5

PASCAL GROSS (bis 70.): Erhielt die Chance von Beginn an, weil Kimmich krank fehlte – und nutze sie! Zeigte sich engagiert im Zweikampf, rettete einmal in höchster Not und setzte zudem im Spiel nach vorne Akzente. Schade: sein wohl überlegter Flachschuss nach starkem Pass von Wirtz ging nur an den Pfosten (11.). SPORT1-Note: 2

Ab 70. LEON GORETZKA: Der im September nicht nominierte Goretzka kam zu seinem Comeback, ohne jedoch nennenswert in Erscheinung zu treten. Keine Bewertung

ILKAY GÜNDOGAN: Der Kapitän erledigte seine Aufgaben in der Schaltzentrale solide, trieb immer wieder stark an und zeichnete sich für viele gefährliche Offensivaktionen verantwortlich. Belohnte sich und seine Kollegen mit dem wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (39.). SPORT1-Note: 2

LEROY SANÉ (bis 71.): Der aktuell formstärkste deutsche Spieler brauchte gegen die USA eine gute halbe Stunde, um an seine Top-Leistungen in den vergangenen Wochen anzuknüpfen. Leitete nicht nur den Treffer von Gündogan kurz vor der Pause ein, sondern kreierte auch im Anschluss viele Gelegenheiten. Das Einzige, was Sané fehlte, war ein eigenes Tor. SPORT1-Note: 2

Ab 71. JULIAN BRANDT: Durfte in den letzten 20 Minuten noch für Sané ran. Präsentierte sich sicher, wenn er angespielt wurde, fiel aber insgesamt nicht sonderlich auf. Keine Bewertung

JAMAL MUSIALA: Sehr lebendige und engagierte Vorstellung des 20-Jährigen, der viel probierte und sowohl mit seiner Vorarbeit vor dem 2:1 als auch mit seinem Treffer zum 3:1 unter Beweis stellte, wie wichtig er für dieses Team ist! Bester und auffälligster Deutscher in Hartford! SPORT1-Note: 1,5

Ab 81. Chris Führich: Kam in den letzten zehn Minuten zu seinem Länderspiel-Debüt, wurde damit für seine starken Trainingsleistungen belohnt. Er traute sich gleich was und versuchte sich in Eins-gegen-eins-Situationen. Keine Bewertung

FLORIAN WIRTZ (bis 62.): Wie gewohnt ballsicher und kreativ, gerade in der Anfangsphase. Fiel im Gegensatz zu den anderen Offensivspielern insgesamt dennoch eher ab. SPORT1-Note: 3,5

Ab 62. KAI HAVERTZ: Durfte eine halbe Stunde ran, fiel aber gar nicht auf. SPORT1-Note: 4

NICLAS FÜLLKRUG: Unglückliche erste Halbzeit mit zwei vergebenen Hochkarätern, danach aber stark und effizient. Erzielte erst das 2:1 und bereitete wenig später auch noch das 3:1 vor. Genau das erwartet Nagelsmann von Füllkrug! SPORT1-Note: 2