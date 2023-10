DFB-Team: Trotz Rückstand! Traum-Debüt für Nagelsmann

Das Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist geglückt! Ohne den erkrankten Joshua Kimmich setzte sich die deutsche Nationalmannschaft in Hartford gegen das US-Team mit 3:1 (1:1) durch und sorgte damit für die erhoffte Aufbruchstimmung.

Acht Monate vor der Heim-EM knüpfte Deutschland an das 2:1 gegen Frankreich unter Interimstrainer Rudi Völler an und entfachte wieder mehr Lust auf die Fußball-Nationalmannschaft.

Nagelsmann fügte sich damit nahtlos in die Reihe seiner vier Vorgänger ein: Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw und Hansi Flick waren alle mit einem Sieg in ihre Amtszeit gestartet. Nach Otto Nerz (1926) ist der frühere Bayern-Coach erst der zweite Bundestrainer, der seine Premiere nach Rückstand gewann.

Gündogan kontert Pulisic-Traumtor

Der frühere Dortmunder Christian Pulisic schloss in der 27. Minute einen Alleingang mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Winkel ab. Der Stimmungskiller wirkte kurz, doch die Nagelsmann-Elf schüttelte sich und kam in der 39. Minute zum Ausgleich.