Nagelsmann-Debütanten: Einer war schon beim BVB

Deutlich formulierte der 36-Jährige, was er im Oktober von seiner Mannschaft sehen möchte: „Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt. Jeder soll top fokussiert sein und mit dem nötigen Spaß, der nötigen Lust und vor allem der nötigen Gier die USA-Reise bestreiten.“

Führich? Ein „exzellenter Eins-gegen-Eins-Spieler!“

Führich trumpft aktuell in Stuttgart auf, ist in beständig guter Form. In den bisherigen sechs Spielen, von denen die Schwaben fünf gewannen, verbuchte der offensive Mittelfeldspieler zwei Tore und vier Assists.