Nagelsmanns Sonderlob: "Er hat ein überragendes Spiel gemacht, Wahnsinn!"

Mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen die USA hat die Amtszeit des neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann begonnen.

Der frühere Bayern-Coach zeigte sich im Anschluss von den Leistungen seiner Spieler angetan. Auch Rückkehrer Mats Hummels hat nur wenig auszusetzen. Die RTL-Stimmen aus Hartford.

Julian Nagelsmann:

Über sie Worte in der Kabine: Erstmal Glückwunsch. Nach den letzten Monaten sofort 0:1 zurückzuliegen und dann zurückzukommen, ist stark. Die Jungs haben besonders in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt. Individuell haben sie nicht alles richtig gemacht, das ist normal in der kurzen Zeit. Fußballerisch haben sie es sehr sehr gut gemacht. Wir haben sehr verdient gewonnen.

Zum Gegentor: Wir rücken raus und der Gegner hat zu viel Platz. Aber die Situation können wir vorher schon auflösen, zum Beispiel wenn wir das Tor schießen. Am Ende ist es schwer, die Situation zu verteidigen. Mit einem verbesserten Abwehrverhalten haben wir da alles im Griff. Wir gehen alle davon aus, dass Niclas (Füllkrug) den macht.

„Das ist die Gier, die wir brauchen“

Zum Ausgleich: Ähnlich wie auf der anderen Seite, Pulisic ist schwer zu verteidigen. Was dann gut ist, dass Ilkay (Gündogan) vorher schon in den Sechzehner nachsprintet. Er hat übrigens ein überragendes Spiel gemacht, Wahnsinn! Das ist die Gier, die wir auch brauchen, vor dem Tor. Er bleibt nicht stehen und hofft, dass er drin ist, sondern er läuft weiter. Er macht es sehr gut, auch von Leroy war es eine gute Aktion.

Zur zweiten Halbzeit: Ich hatte das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit zu früh das Spiel entscheiden wollten. Wir haben versucht, jede Situation mit sehr viel Risiko zu Ende zu spielen. Wir hatten dann einfach zu viele Ballverluste. In der zweiten hatten wir trotzdem schnelles Spieltempo, aber viel viel mehr Geduld. Wir waren gut in den Positionen, haben geduldig die gleiche Anzahl an Chancen herausgespielt, wie in der ersten Halbzeit, mit viel mehr Kontrolle. Das war der Unterschied.

Zum 2:1: Wir haben eine gute Positionierung und mehr Geduld in den Situationen. Fülle (Füllkrug) hat eine gute Bewegung, bewegt sich kurz einen Schritt raus, auch Jamal macht das gut. Fülle ist schon gut, er macht das wie ein richtiger Torjäger. Auch der Ball von Robin (Gosens) ist richtig gut, schnell geschaltet. Das hat er gut gemacht.

Zum 3:1: Das ist das, was wir die Woche viel angesprochen haben. Wir wollen vom Flügel ins Zentrum kommen, das ist schwer zu verteidigen. Es ist glücklich, dass der Ball zu Fülle prallt. Es geht um die Besetzung im Sechzehner, es ist eine ähnliche Situation bei Jamal (Musiala) wie bei Ilkay in der ersten Halbzeit. Er läuft weiter, versucht es weiter und wird dann irgendwie angeschossen. Am Ende musst du, auch wenn es mal nicht läuft, wie in den vergangen Monaten, die Tore erzwingen. Auch Fülle macht das sehr sehr gut, dass er den nochmal rüber legt. Sie haben es sehr gut zu Ende gespielt.

Mats Hummels:

über sein Comeback: „Es war ein besonderer Moment für mich. Etwas überraschend, mit etwas mehr Nervosität, als ich gedacht hatte. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Vor dem Spiel die Hymne, dann im Spiel in dem Rahmen wieder auf dem Platz zu stehen.“

über die erste Halbzeit und das Gegentor: „In der ersten Halbzeit hatte die USA etwas größere Räume, weil sie ihre linke Angriffsseite gut überladen haben. Dadurch fiel auch das 1:0. In der Halbzeit haben wir dann Anpassungen getroffen, um das einzuschränken. Der Schlüssel zum Erfolg war unser Ballbesitz.“