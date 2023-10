BVB holt seine Nationalspieler mit Privatjet aus den USA ab

BVB gegen Bremen bereits am Freitag

Der Hintergrund der Aktion: Der BVB spielt bereits am Freitag (20.30 Uhr) nächster Woche in der Liga gegen Werder Bremen - keine 70 Stunden nach Anpfiff des Länderspiels gegen Mexiko am Mittwoch (2.00 Uhr MESZ/ARD) in Philadelphia. Die Ansetzung war vom BVB als äußerst unglücklich bezeichnet worden. Eine Verlegung des Bremen-Spiels auf Sonntag aber lehnte Dortmund wegen des Champions-League-Spiels bei Newcastle United am Mittwoch ab.