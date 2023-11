DFB-Team: Fingerzeig an Schlotterbeck? Diesen Pechvogel wollte Nagelsmann nominieren

Eintracht-Abwehrspieler Koch wäre ohne Verletzung beim DFB-Team dabei

Er ist also der große Pechvogel. Koch wäre erstmals seit der EM 2021 wieder im Kreis des DFB-Teams gewesen. Bei diesem Turnier kam er zwar nicht zum Einsatz, doch sein Wunsch nach einer erneuten Nominierung war ungebrochen groß. Letztmals stand er in einem Testspiel gegen Dänemark (1:1) am 2. Juni 2021 für Deutschland auf dem Platz.