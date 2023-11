DFB-Team: Ließ Nagelsmann eine Verletzung inszenieren? Österreicher schimpfen

Aufregende Szenen in Wien! Kurz nachdem Leroy Sané im Spiel der DFB-Elf gegen Österreich aufgrund einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz geflogen war, wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann taktische Veränderungen vornehmen und mit Benjamin Henrichs einen defensiveren Spieler in die Partie bringen.

Damit die DFB-Elf die taktischen Umstellungen verstehen konnte, brauchte Nagelsmann Zeit - und griff in die Trickkiste. Wie TV-Bilder zeigten, wies der 36-Jährige Torhüter Kevin Trapp an, sich an den hinteren Oberschenkel zu fassen und sich auf den Rasen zu setzen, um eine Behandlung zu ermöglichen (52.).