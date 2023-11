DFB-Team desolat! Blamage in Österreich

Nach dem 2:3 gegen die Türkei kassierte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Wien gegen Österreich eine in der Höhe noch schmeichelhafte 0:2 (0:1)-Schlappe.

Nach einem blutleeren Auftritt in Wien hatte Ex-Weltmeister Per Mertesacker schon in der Halbzeitpause die Charakterfrage gestellt.