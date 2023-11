DFB-Team: Neuer schließt Länderspiel-Einsatz für 2023 aus - "Medizinische Hintergründe“

Dabei unterstrich der Weltmeister von 2014 einmal mehr seine Ambitionen, wieder die Nummer eins werden zu wollen. Dies ist im Moment Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona. „Alles was kommt, ist Bonus, aber ich bin ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ. Ich werde antreten, um zu spielen. Ich will immer auf dem Platz stehen“, sagte Neuer.

„Ich freue mich, dass ich die ersten Spiele machen durfte. Der Körper reagiert noch, das ist ganz normal“, so der 37-Jährige. „Ich habe mich vor den Spielen richtig gut gefühlt. Ich muss mich um meine kleinen Baustellen kümmern. Ich muss sagen, dass ich es bislang sehr gut verkraftet habe. Es kann gerne so weitergehen.“

Die DFB-Auswahl trifft in ihren letzten Länderspielen des Jahres am 18. November in Berlin auf die Türkei und drei Tage später in Wien auf Österreich.