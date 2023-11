DFB-Team: Testspiel-Kracher von Oranje-Coach geleakt!

Verhindert die EM-Auslosung den Klassiker?

Sollten die Niederlande und Deutschland bei der Auslosung für die Europameisterschaft am 2. Dezember in die gleiche Gruppe gelost werden, soll das Spiel allerdings nicht stattfinden. Deutschland ist als Gastgeber sicher in Lostopf eins gesetzt, die Niederlande finden sich in Topf drei wieder.