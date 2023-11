DFB-Team: Wie viele Sperre erhält Leroy Sané?

Die Regeln des Weltverbandes FIFA sehen für eine Tätlichkeit drei Spiele Mindestsperre vor, was in einem leichten Fall auf zwei Spiele reduziert werden kann, sofern der Platzverweis vom Gegner provoziert wurde. Wie die FIFA die Situation beurteilt und welche Strafe Sané erhält, steht noch aus.

Die Konsequenz: In den Spielen März, wahrscheinlich gegen die Niederlande und Frankreich, wenn Nagelsmann endgültig sein taktisches EM-Korsett festzurren muss, wird Sané nur Zuschauer sein - und auch nicht zum Trainingskader gehören. Werden es gar vier, stünde er erst zum deutschen EM-Auftaktspiel wieder zur Verfügung.

Sané bedauerte anschließend seinen Ausraster . „Das Spiel geht auf mich, auf meine Kappe. Da muss ich mich beherrschen. Ich habe die Mannschaft im Stich gelassen“, sagte der 27-Jährige in der Mixed-Zone nach dem Spiel. Auch bei Twitter meldete er sich zu Wort und entschuldigte sich.

Beim 0:2 gegen Österreich in Wien am vergangenen Dienstag ließ sich Sané zu einer Tätlichkeit gegen Phillipp Mwene verleiten. Nach einer Auseinandersetzung traf der gebürtige Essener den Mainz-Profi kräftig am Hals und im Gesicht und schubste ihn damit zu Boden. Der Platzverweis war die logische Folge.