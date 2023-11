Ducksch und Füllkrug: „Hässliche Vögel“ wieder vereint

Das mit den „hässlichen Vögeln“ gefiel Marvin Ducksch so gar nicht. „Die Lückenfüller“, okay, vielleicht auch „die Zahnlücken“, sagte er, das wäre noch halbwegs okay gewesen. Doch keine Chance: Der wenig schmeichelhafte Spitzname für das Bremer Sturmduo, erfunden von seinem damaligen Mitspieler Niclas Füllkrug, war in der Welt.