Es kommt noch dicker: Fans von San Marino verhöhnen DFB-Team nach Österreich-Pleite

Auf X postete der bekannte Fan-Account von San Marino ein vielsagendes Bild, mit dem die kleine Nation andeuten will, dass sie nun auch ihre Chance gegen die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann wittert.

Der kleine Staat in Südeuropa hat zuletzt Geschichte geschrieben. Dreimal in Folge gelang ihnen in der EM-Qualifikation ein Treffer - etwas, das ihnen vorher noch nicht gelungen war. Auch wenn es zu keinem Sieg reichte, zeigt die Mannschaft ansteigende Form.